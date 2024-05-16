民進黨彰化縣黨部主委選舉即將在26日舉行，面對競爭對手批評不做為，現任主委楊富鈞除細數2年成果，並希望對手能端出政見牛肉，不要只是批評謾罵。（楊富鈞提供／葉靜美彰化傳真）

名嘴王義川等人日前遭大陸點名列為懲戒名單，今日前彰化縣議員江熊一楓號召部分綠營人士，強調挺言論自由、挺王義川，江熊一楓表示，此舉與未來政治規畫無關，只為挺大師兄王義川，而角逐民進黨彰化縣黨部主委的許廣東也到場表態支持，引發關注，他批評現任主委楊富鈞不做為，也讓即將來臨的主委之戰升起煙硝味。

大陸國台辦昨日點名王義川、黃世聰、李正皓、于北辰、劉寶傑等5位台灣「名嘴」，將對5人及其家屬實施懲戒。前彰化縣議員江熊一楓表示，王義川是她的大師兄，以往有事都獲王義川聲援，大陸宣布懲罰名嘴，她認為此舉有打壓台灣言論自由之嫌，所以發起活動，希望聲援王義川。

民進黨彰化縣黨部主委候選人許廣東，今日也到場表達支持，由於民進黨彰化縣黨部主委選舉即將在26日舉行，投入黨部主委選舉的候選人有許廣東及現任主委楊富鈞2人，許廣東此舉引發關注。

許廣東說，民進黨是可以表達自由意志的地方，王義川受打壓，民進黨就應出來聲援，他批評彰化縣黨部卻沒有出聲，因此今天來此聲援此活動，希望給王義川一些力量。對此，楊富鈞表示，聲援王義川是好事，但遭點名的名嘴不只王義川，還有其它4位，彰化縣黨部將配合中央黨部做時程規畫。

許廣東也批評現任主委楊富鈞就任2年，2年都未召開黨代表大會，也沒有每月召開執行委員會，使得執行委員會沒議決事項，連帶使評議委員會也無法召開，黨員發言權被沒收，縣黨部財政也無法獲得監督，黨部形同空轉2年。

楊富鈞回應說，他就任縣黨部主委2年，縣黨部財務健全，若他能連任，將在下個任期撥出100萬元到建館基金，將現在位在商辦大樓12樓的縣黨部，搬到一樓，方便服務黨員。楊富鈞說，自己任內彰化縣議員由12席，增加到16席，總統大選，賴清德獲得彰化人支持，還守住原本3席立委，黨員人數更從6900多人，成長到1萬多人，這都是跟全體黨員一起努力的成果，不是天上掉下來的，他希望對手能端出政見牛肉，不要只是批評謾罵。