基隆市和平島社靈廟的王船海上遊江活動，今年通過審查，登錄為基隆民俗無形文化資產。（尹德根提供／張志康基隆傳真）

基隆市和平島的社靈廟，每年都會舉辦海上遊江儀式，與其他地區的王船不同，社靈廟王船不燒不送，經基隆市無形文化資產審議會嚴格審查，近日以「和平島王爺海上遊江」名稱通過，這是繼中元祭後，基隆市再次有民俗無形文化資產項目登錄。

基隆文史工作者尹德根表示，和平島社靈廟又稱三府王爺廟，和平島的居民則是稱之為「王爺公廟」。相傳在200餘年前，有王爺神像隨船漂流到和平島，民眾發現後搭建草屋祭祀。到了西元1917年遷至現址，主祀林、溫、傅3名王爺。經研究調查發現，日治時期新聞報導中，便出現王船遊江之紀錄，距今已有超過百年歷史。

在台灣，「王爺公」信仰來源已久，但在基隆和平島的社靈廟，祭祀的三府王爺，卻與西部海線的王爺公祭祀大相徑庭。一般來說，台灣西部王爺公的「王船祭」多是「恭送王爺上天」的儀式。但在基隆，不管是和平島的社靈廟，或是外木山的協安宮，都是請王爺上船，巡迴海港以祈求平安。

尹德根表示，社靈廟三府王爺的王船是常祀性質，且不燒不送，是少見可以下水航行的王船，海上遊江儀式在國內相當特殊，具有文化資產發展潛力。

尹德根說，早年社靈廟都在海上遶境，祈求漁民海上作業平安、漁獲滿載而歸，因基隆港發展後商船眾多，於1975年一度中斷，改由陸上出巡，2010年再度恢復海上游江傳統。在廟方努力及和平島居民高度認同且能自主參與的前提下，此次經審查符合登錄民俗基準，正式通過無形文化資產審議。

尹德根表示，今年的海上游江活動將於7月14日一早從和平島正濱漁港出發，由王船率領漁船船隊遊港繞境，經深澳漁港、八斗子後，於下午抵達基隆港小艇碼頭，接著返回社靈廟。