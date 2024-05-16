女星歐陽娜娜日前從伯克利音樂學院畢業，卻被發現拿的並非學士學位（bachelor degree），而是一般文憑（diploma），遭質疑「才女人設翻車」，事後她上傳影片解釋兩者的不同，並表示這是她的選擇，不會感到羞恥。如今她再被傳出「歐陽娜娜獎學金」根本不存在；對此，工作室也緊急發出聲明，表示將針對散布謠言者提告。

歐陽娜娜工作室稍早發出嚴正聲明「部分網絡用戶在多個社交平台中針對歐陽娜娜女士的蓄意造謠不斷發酵，此種不負責任的散播謠言行為，已對歐陽娜娜女士的個人聲譽造成嚴重損害」，並表示將保留追究法律責任的權利，最後也曬出歐陽娜娜設立獎學金的照片澄清。據悉，「歐陽娜娜獎學金」是歐陽娜娜19歲時所創立的，她曾透露，自己在13、14歲時就萌生了這個想法，目的是想幫助更多想要學習的人。

歐陽娜娜工作室發出聲明。（圖／歐陽娜娜工作室微博）

事實上，歐陽娜娜自4歲開始學音樂，之後憑藉大提琴天賦，錄取美國伯克利音樂學院，雖然一度傳出退學的傳聞，但如今不僅提早畢業，還舉辦畢業音樂會，優秀表現讓現場觀眾驚艷不已；然而，她也透露，畢業後的假期「要瘋狂走走看看！要當瘋狂畢業大學生！」