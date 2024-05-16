在即將於5月31日全台上映的電影《環南時候》中，飾演與宋柏緯有一段浪漫BL愛戀的初孟軒，回憶起拍攝電影時最痛徹心扉的一場戲，就是他向宋柏緯告白的那場戲，他說：「我們在那個時代，被限制了不能好好的把愛說出口，因為會在意周圍的眼光，但那場戲把我所有的感覺告訴大家，就是我藏得這麼深，一直慢慢鋪陳到好像可以有個結果了，但是什麼阻止了我們的腳步，都包含在這場戲裡。」而從今日釋出的幕後花絮，則看到拍完這場戲的初孟軒，不止讓現場工作人員感動，自己更是在雨中泣不成聲。

對於這場揪心的戲，李鼎導演則說：「希望大家看這部電影時一定要特別看這場戲，這場戲是電影中兩個男孩的感情最難處理的一個橋段，因為在鏡頭裡有沒有愛，完全騙不了人，所以從一開始排戲時，我就知道這場一定要等到殺青那一天才能拍，這全是因為宋柏緯對初孟軒所有的告白與行為，全部都是口是心非的台詞，而且是在戶外的空間。兩人果然當天在雨中飆出屬於他們各自真誠的鏡頭，卻讓我跟剪接指導一直無法取捨，最後做了一個決定，就是這場戲在剪接上幾乎所有的畫面都反常不給正在講話的那個人，而是正在聽這句話的對象，而初孟軒與宋柏緯兩人拍戲一路下來培養的感情，果然在這一天，初孟軒全身都有紙包不住火的慾望，可是初孟軒聽到宋柏緯這些話時，他全身上下的反應，已經因為告白到自己什麼都不能做，但他面容那些細微的抽動與全身無力的狀態，真的讓人動容。」

相較於初孟軒的感性，李鼎導演印象更深刻的是他的敬業居然是像運動員做重訓一樣，不斷以高強度的重量對待自己的表演，李鼎導演說：「拍片時我其實超怕初孟軒，因為學體育的大初是對自己要求很高的人，會一直想跟我確定自己有沒有把角色演好，或是他如何可以更好，但其實在我心中他已經做得非常好了，也是這個角色最棒與唯一的人選，我不需要有任何多的指令給他，我只要讓他放鬆，拿出最純真自然的自己就好。」而回憶起當時拍攝那場戲時的初孟軒則說：「電影中的角色張安健，盡全力在保護自己所愛的人與環南四少，但同時他卻又想做自己，雖然脆弱與壓抑，卻又很勇敢，這也是我從這個角色上學習到最深刻的一種溫柔。」

電影《環南時候》即將於5月31日全台上映，故事內容除了BL愛戀、青春與穿越元素等，電影拍攝時劇組必吃的萬華在地美食，內容遍及萬華三大夜市與在地陋巷必訪的口袋名單，亦引起網友與萬華在地人的迴響，片商特地將劇組跟「環南市場」攤商都認證過的「在地銅板美食」製作成「萬華美食散策地圖」，不論是古法清蒸的排骨湯、雞蛋燒、豬血湯、各式口味的肉圓、花枝羹、甜不辣、豆花、甚至半夜一碗簡單不過的乾麵與串烤，都可照著地圖依序在不同時間踩點，19日李鼎導演更將率領宋柏緯與初孟軒一同現身在電影中扮演兩位定情之物的艋角古早味冬瓜茶與粉絲互動，並招待粉絲喝電影中，已經有60年歷史的「定情之水」艋角冬瓜茶。