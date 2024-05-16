113年國中教育會考將於18、19日舉行，教育部表示，全國19萬餘考生分別在18個考區、233個考場應試。為讓考生安心，考前一天17日下午3時至5時開放看考場。為維護試場環境品質，查看時不得進入試場。

全國試務會提醒，為避免違反試場規則而影響考試結果，考生應於考前熟悉簡章相關規定，考試時遵守試場規則。故意損壞試題本，或於答案卡（卷）上挖補、汙損、折疊、作標記、顯示自己身分者，無論是五科或是寫作測驗，均不予計列等級或級分。

教育部說明，於考試說明時段內，提前翻開試題本，或提前書寫、畫記、作答，或於考試結束鐘聲響起後仍逾時作答，經監試委員制止一次後停止者，5科記該科違規2點，寫作測驗扣1級分。

教育部提到，於考試期間，非應試用品（含妨害考試公平之用品，或具有傳輸、通訊、錄影、照相、計算功能或發出聲響之用品），隨身放置，無論是否使用或發出聲響，經監試委員發現者，5科記該科違規2點，寫作測驗扣一級分；若是放置於試場前後方但發出聲響，經監試委員發現者，5科記該科違規1點，寫作測驗扣1級分。以上均屬歷年違規事項大宗，請考生特別注意。

教育部特別呼籲，18、19日考試期間，請各界避免在考場附近集會、遊行、施工、舉行民俗慶典或體育競賽等活動。倘無法避免，請勿使用麥克風、廣播、擴音器等器材，並降低音量，同時也應維護交通順暢，讓考生順利考試。

全國試務會也提醒所有考生，注意考場位置及交通狀況，儘早出門並避開周遭活動路線，以免交通壅塞延誤抵達時間。113年國中教育會考相關資訊，請上國中教育會考網站查詢。

此外，有關國中教育會考試場規則，全國試務會強調，依據113年國中教育會考試場規則，考試結束「鐘聲響起」時，考生不論答畢與否，應立即停止作答，請考生務必留意。