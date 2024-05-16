香港籍網紅劉偉健（Toyz），曾獲電競「英雄聯盟」世界冠軍，因販毒被判4年2月徒刑定讞。劉男今（16日）上午現身台中地檢署執行科報到，並於下午1時搭乘囚車到台中監獄服刑，編號為3469，今日晚餐則是五香滷肉、清炒空心菜及脆筍排骨湯。

依照台中監獄所公布，今日晚餐預計是「五香滷肉、清炒空心菜、韭菜豬血湯」，但獄方表示今日湯品為「脆筍排骨湯」。

據了解，劉入監後會先分配到2至3人一間的「新收舍房」，進行為期兩週的「新生訓練」，讓收容人適應監獄生活及相關規定。接下來會安排至工廠簡易工作，每日上工時數約4至5小時，每月可領到約500至600元勞作金。

今上午9時30分左右，劉偉健在母親等親友陪伴下，分乘2部車開入地檢署對面停車場，下車後劉男逐一與親友擁抱告別，雖然他帶著墨鏡，仍可看到眼眶泛紅，接著在法定時間9時50分步入地檢署，向執行科檢察官報到。

劉男報到前短暫受訪表示，如果未來大家內心有想要做錯事情的話，想想現在可以失去的，這是他這幾個禮拜體悟的事情，大家保重，他未來也要離開這片土地，或許未來可以再相見。

檢警調查，現年31歲劉偉健在2020年透過方姓男子，以60萬元價格向江男等人購買500顆大麻煙彈，每顆以4000多元至7000元不等賣出，2021年8月警方假扮買家逮捕李男，同年9月逮捕劉男，裁定150萬元交保。

檢察官認劉男身為公眾人物，有為數不少的年輕粉絲，言行應合於法度，以免仿效，竟販毒牟取暴利，實屬不該，但審酌其在偵查期間，坦承犯行供出毒源、配合偵查，請求法官依法酌減其刑，法院依毒品罪判劉偉健4年2月徒刑，劉男不服判決提出上訴，全遭二審及最高法院駁回。

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