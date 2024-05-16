知名直播主Toyz（劉偉健）因販毒案遭判4年2個月定讞，今（16日）入獄服刑。他昨開直播認愛篠崎泫，也提到女方是孤兒，現在領養自己的媽媽，兩人相依為命。

Toyz和篠崎泫緋聞傳許久，本來雙方都不認愛，直到Toyz入獄前一晚，他終於在直播中承認跟篠崎泫交往中，「我也不希望進去之後她自己一個人承受這些，因為站在她的角度，跟一個罪犯在一起，肯定在藝人的形象上面多多少少有一些影響，所以想說希望至少今天在場的觀眾可以支持她。」

Toyz昨在直播中落淚。（圖／YT@Toyz）

篠崎泫是孤兒，童年過得艱辛。（圖／IG@hsyan0625）

Toyz稱兩人認識兩年半以來，他自認在女友身上唯一做的好事，就是讓她領養自己的母親，「因為她畢竟是孤兒，她領養了我媽，她們現在就是相依為命這樣，因為她本身是是無父無母的，然後現在領養了我媽這樣，然後多了3隻很可愛的貓咪。」

珍重 再見 👋 | Toyz 直播完整版

篠崎泫曾在節目中透露坎坷的身世，小時候在超過7個不同的寄宿家庭長大，遇過不友善的大人，曾被關進狗籠毒打、吃蛋殼維生、挨餓被綁起來當活體獻祭等。所以篠崎泫高中開始打工，希望能早點搬離寄養家庭，但經濟捉襟見肘，繳不起大學學費，連學貸都沒辦法辦理，因未滿20歲又沒監護人。

無助之下，篠崎泫只能休學，每天到便利商店拿過期的食物，就算發霉、酸掉都能下肚，甚至差點露宿街頭，還去觀察街友怎麼睡。

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