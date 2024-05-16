桃園市觀旅局16日推出「探索北橫─離你最近的芬多精仙境」抽獎活動，只要登錄北橫及大龍門景點門票或民宿發票，就有機會獲得市值逾131萬元的中華汽車油電車等多項大獎。(蔡依珍攝)

桃園市觀旅局16日推出「探索北橫─離你最近的芬多精仙境」抽獎活動，只要登錄北橫及大龍門景點門票或民宿發票，就有機會獲得市值逾131萬元的中華汽車油電車等多項大獎。(蔡依珍攝)

桃園市去年推出北橫觀光形象影片，不但旅遊人次較前年成長逾35％，本月更榮獲美國休士頓影展觀光旅遊廣告類金獎，讓北橫之美躍上國際舞台，16日加碼推出「探索北橫─離你最近的芬多精仙境」抽獎活動，只要登錄北橫及大龍門景點門票或民宿發票，就有機會獲得市值逾131萬元的中華汽車油電車等多項大獎，鼓勵來桃園旅行抱回大獎。

副市長蘇俊賓表示，去年甫上任時，觀旅局長周柏吟就誓言大力發展北橫，他當時提醒光說沒有用，會看數據成果，果然在觀旅局同仁努力舉辦各式活動下，交通部觀光署統計，北橫旅遊人次從前年的900多萬大幅提升到去年的1131萬人。

蘇俊賓說，為了要讓北橫旅遊成為桃園亮點，要持續加碼發展光觀，除了推出北橫精緻旅遊，也會持續跟中央爭取更多資源發展硬體建設、成立北橫國家風景區，希望把資源留在北橫，市府會和在地6委員一起推動，希望來桃園的旅客不要只玩半天或一天，最好旅遊的二、三、四部曲都留在桃園，他也靈機一動爆出順口溜，結合文化局活動，「月月迎好神，探索大龍門，華泰名品城，一起上北橫！」

周柏吟說，去年北橫創造旅遊人次成長超過35％佳績，今年要再加碼努力讓更多人知道北橫的美，尤其要告訴大家，地震過後，復興山區依然很安全，「大龍門」大溪、龍潭和石門非常好玩，住宿達800元或是購買羅浮溫泉、小烏來天空步道門票就能抽65吋電視、Apple Watch、Iphone15等多樣好禮，2者都達標還能加碼抽中華汽車油電車，愛好山林、自然風光或溫泉的旅客絕不能錯過。

周柏吟也提到，適逢花季，5月金針花開、媽媽桃採收，接著正式進入水蜜桃季，來桃園看花海、吃水蜜桃非常過癮，還有傳統好吃的豆干跟相關製品，或是一探龍潭茶文化、DIY體驗等，歡迎來玩北橫、逛大龍門。

風景區管理處指出，抽獎活動共有3種參加方式，第一種「戲水區溫泉獎」民眾只要購買羅浮溫泉或小烏來天空步道門票，憑1張溫泉發票或門票票根就能獲得1次抽獎機會。第二「北橫大龍門旅宿獎」民眾只要到北橫及「大龍門」合法旅宿住宿，消費門檻達800元者，憑住宿發票或收據也能獲得1次抽獎機會。最後一種「北橫大龍門加碼抽」完成前面2種條件者就會多1次加碼抽資格，有機會抽到最大獎「中華汽車油電車」。其他獎品還有65吋電視、Apple Watch、iPhone15等多項優質好禮。

風景區管理處指出，今年還另外規畫2種不同線上活動，6月起跑的「趣北橫集點拿大獎」只要民眾於桃園智慧遊APP內完成任3個北橫及大龍門熱門景點踩點就能集點，即有機會兌換好禮；9月再推「北橫公路線上路跑」特別提供給喜歡路跑的民眾，只要在北橫公路路跑並上傳GOOGLE軌跡紀錄截圖至臉書粉專「探索北橫」貼文下方留言處，就有機會抽到藍芽喇叭、餐飲券及電影券等好禮，詳細活動資訊將於臉書粉專「探索北橫」及「桃園市政府風景區管理處」公布。