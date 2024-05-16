位於美國東岸巴爾的摩法蘭西斯史考特基大橋（Francis Scott Key Bridge），3月26日被一艘大型貨輪「達利號」（Dali）撞上，大橋坍塌導致6人死亡。目前距離事發日已經過了7周，21名船員仍然被困在船上。

BBC報導，事故發生時，達利號上共有21名船員，其中20人是印度公民，與1名斯里蘭卡人。船員們身體狀況良好，其中一名受輕傷，需要縫針。巴爾的摩國際海員中心（Baltimore International Seafarers' Center）的執行董事梅西克（Joshua Messick）說，這些船員們剛開始驚慌失措，但隨著時間一天天過去，他們對自己的處境陷入沉默。

梅西克說：「他們直到週六才有WiFi可用，他們不知道世界其他地方對他們的看法是什麼。他們不確定自己是否受到指責或妖魔化。他們只是不知道會發生什麼。」

🚨🇺🇸 Another US Bridge Disaster



This barge crashed into Bridge at Pelican Island, Texas



Since the Baltimore Bridge incident early this year a number of over ship/barges have crashed into bridges.



Why does this keep happening? pic.twitter.com/xN8YxUCgWT — Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) May 16, 2024

此外，梅西克也說船員們的手機被聯邦調查局沒收，接連幾周以來，船員基本上與外界失聯，「他們無法進行任何網路銀行業務、無法支付賬單、無法聯繫家人也不能看看孩子們的照片，他們現在真的很孤立。」

所幸，目前船員們獲得了 SIM 卡和不包含網路的臨時手機，他們還收到了各個社區團體和個人的愛心包裹，其中包括一批印度零食和手工被子，包括印度教等宗教的神職人員、宗教代表一直在向船上人員提供服務和情感支持。