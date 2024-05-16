周大觀讀出希望中心與南投市立圖書館締結姐妹圖書館，增加南投市圖的圖書量。（南投市公所提供／楊靜茹南投傳真）

周大觀文教基金會為了化解閱讀危機，推動「家庭歡樂悅讀活動」，已經在79國簽署姐妹圖書館，16日再與南投市立圖書館締結姐妹圖書館，南投市長張嘉哲開心說，明年新的市立圖書館就完工啟用，感謝基金會選擇南投市，增加南投市圖的圖書量，一同打造南投教育城。

周大觀文教基金會創辦人周進華見證下，張嘉哲與周大觀讀出希望中心主任金馨梅簽署姐妹圖書館。而全球熱愛生命獎章得主陽光喜憨天使周以嘉，以薩克斯風吹奏希望樂章慶賀。

周進華表示，翻開任何一本書，就開啟了一道通往世界的大門，為了鼓勵偏鄉孩子「少滑手機、為愛朗讀」，基金會在屏東縣大鵬灣創辦第1個走讀驛站「周大觀讀出希望中心」，並在79個國的偏鄉圖書館締結姐妹圖書館，推動「悅讀交流」，讓全球背包客以書會友。

周大觀文教基金會董事長郭盈蘭則分享，美國著名神經外科醫生班傑明．卡森博士（Benjamin Carson, M.D.）真人真事改編成的電影《恩賜妙手》，描述他因為閱讀改變人生，成為神經外科權威名醫，造福無數病患。而她的愛子周大觀在10歲時的抗癌詩集《我還有一隻腳》，翻譯成43種語言，暢銷1700多萬冊，嘉惠全球癌童。可見閱讀不僅撫慰人心，也能打開視野。

張嘉哲說，感謝基金會選擇南投市，增加南投市的圖書量，一起為南投市的圖書環境努力，讓人感到相當開心，明年新的市立圖書館就要完工啟用，希望能跟基金會持續合作，一同打造南投教育城來努力。