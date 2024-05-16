學生維修電風扇。（安定區公所提供／寶智華台南傳真）

修理電鍋。（安定區公所提供／寶智華台南傳真）

修理電紋拍。（安定區公所提供／寶智華台南傳真）

修理關懷聚點的腳底按摩機。（安定區公所提供／寶智華台南傳真）

國立成功大學附屬南工電機科71名師生，16日上午到安定區港口社區關懷據點免費維修電器，將63件瑕疪電器修復逾50件，修復率逾8成，多數是半壞不壞的小家電，高齡鄉親捨不得丟；區公所代收後將轉交給物主。

安定區公所指出，國立成功大學附屬南工電機科師生去年首度跟安定區公所合作，為許多在地居民維修瑕疪電器，這些電器有的是稍微故障，有的是缺了零件，丟了可惜，送修費用又超過殘值，再加上許多獨居老人行動不便，只好勉強湊和著繼續使用。區公所利用師生們下鄉為電器健檢的機會，預先通知鄉親將待修電器集中給區公所，最後共修復90多件家電。

國立成功大學附屬南工電機科今年再度跟安定區公所合作，三年級畢業班65名學生由秘書劉明昌率領，前往安定區港口社區關懷據點，免費為鄉親維修預電器。

安定區公所表示，今年共收到63件待修電器，多半是電鍋、吹風機、電扇，還有人拿液晶電視、氣炸鍋來修。區公所事先把待修電器的狀況轉傳給校方，由校方準備修理材料，如果校方找不到材料或維修材料遠高於待修品殘值，才放棄修理，多數電器最後都能修復，今年共修復50多件，修復率逾8成。

國立成功大學附屬南工電機科秘書劉明昌表示，學生參加電器維修服務除了可以貢獻所學，也可提升維修技術能力，學以致用，還能達到回饋社區的目標。

安定區長李燿州指出，安定區大多為高齡人口，民眾家中尚能維修的小型電器用品，丟了實在可惜，於是邀請成大附屬南工電機科師生，前往安定區以實際行動為民眾提供服務。區公所也特別準備安定在地伴手禮「古寶無患子」商品及「新玉香」豬飼料零嘴表達謝意。