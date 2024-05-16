兩大外送平台併購案，網友十大反應曝光。（柯宗緯翻攝）

美食外送平台UberEats宣布將砸近10億美元併購Foodpanda，引發網友熱議。高雄和捷關鍵資訊（iNiN）針對相關議題，從各大社群、討論區平台彙整網友聲量10大反應，居冠的居然是「增加以後出門買飯的機會」，也就是想放棄使用外送平台，可見網友並不看好這場「吳傅聯姻」。

兩大外送平台併購案，網友十大反應曝光，調查排名依序是，增加以後出門買飯的機會、吳柏毅沒有傅潘達穩定、外送員的薪資更QQ、一家獨大絕對是災難、外送員：是時候開始找正職了、合併該叫什麼名字、大財團果然財大氣粗、這下連傅潘達都點得到了、趕快多點熊貓、再也不用爬樓梯了。

對此，台灣社會網絡學會理事長楊書成也認為，併購後市場獨大，將導致市場沒有其他選擇，無論是對消費者而言，抑或是外送員的權益，恐怕都不是好事，強烈建議公平交易委員會及相關單位要嚴格審查，並正視合併後所帶來的不良效應。

此外，楊書成也指出，以鄰近的泰國為例，外送平台多元且豐富，如Line Man、Lalamove、Foodpanda、Grab等，甚至還衍伸出快遞服務，這表示東南亞國家比台灣更注重速度及服務效率。

國立高雄大學社會網絡創新中心主任丁一賢指出，從資料分析排名來看，多數網友都不太看好兩家合併，在缺乏競爭的基礎上，恐怕沒有人是贏家。

長期關注社群、網路趨勢的和捷關鍵資訊經理游雅智也指出，5月14日併購新聞發布的第1天，google搜尋趨勢中「Uber」快速飆升到5萬筆以上，而用戶下關鍵字的慣性則顯示，民眾仍普遍使用Uber來作為搜尋關鍵詞，反應Uber仍具有較高的品牌知名度。

游雅智進一步說，商業競爭有分有合，如果Uber eats和Foodpanda真的順利合併成功，市場有沒有機會出現新進入者，抑或是演化出新的商業模式，仍值得密切觀察。

長期於柬埔寨經商的利鑫集團劉愷莉則表示，相較於其他東南亞國家，柬埔寨的外送市場規模較小，但近年成長速度極快，而民眾對於在地品牌反而比較信任，例如Meal Temple及Nham24，而Grab也挾帶國際經營的優勢急起直追。其他如Eget、Wownow、Wingmall也積極搶占市場，市場較台灣多元。