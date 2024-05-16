前台北市長柯文哲3大案持續延燒，其中台灣智慧光網案現任市長蔣萬安已啟動解約警用監視器子約，但母約中光纖幹線鋪設比例也備受關注。民進黨台北市議員林延鳳批評，案中台智光與台通光電股份有限公司是子母公司，更是此案中的施工及監造單位，球員兼裁判。資訊局回應，確實監造紀錄需要特別檢核。

林延鳳指出，監造單位和施作單位一般來說處於對立關係，監造單位攸關施工品質，施工單位和監造單位若為子母公司關係，股權交叉，就會產生利益衝突甚至放水情形。

她也接獲陳情，台智光取得光纖幹線鋪設標案後，卻包給母公司台通做施工單位，台智光則為監造單位，子公司恐不敢對母公司做強而有力的監督，球員兼裁判。

林延鳳要求，必須重新檢視台智光的監造數據，資訊局必須對於覆蓋率實際會勘，甚至加入第三方公正單位檢視，包含調閱當時有無如實申請路證、挖掘紀錄等，不允許讓台智光提供假的、有疑慮的資料，市府有能力且有責任善盡查證職責，如果發現不法詐欺背信等行為，將所有資料送檢調政風。

資訊局長趙式隆直言，確實子母公司應有利益迴避較為理想，業界上若有類似情形觀感也不太好，而此案較為複雜，為台通得標光纖到府案，為此案成立台智光，台智光接著又委託台通施作基礎建設，的確有些特別需要檢視的地方。