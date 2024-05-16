環境部提醒，二林、大城、麥寮、恆春地區為紅色警示，應減少在戶外活動；竹苗、中部、雲嘉南、高屏、花東地區、馬公、金門地區為橘色提醒，敏感族群應減少在戶外劇烈活動。（翻自環境部空氣品質監測網／蔡佩珈台北傳真）

中國大陸東南沿海一帶臭氧濃度偏高，東北季風16日稍增強，臭氧往南傳輸，全台及離島地區多為橘色提醒至紅色警示等級，環境部提醒，二林、大城、麥寮、恆春地區為紅色警示，應減少在戶外活動；竹苗、中部、雲嘉南、高屏、花東地區、馬公、金門地區為橘色提醒，敏感族群應減少在戶外劇烈活動。

環境部說明，昨日中國大陸東南沿海一帶臭氧濃度偏高，小時濃度約90至120 ppb，今日東北季風稍增強，凌晨起境外臭氧已逐漸影響台灣空氣品質，富貴角測站3時臭氧小時濃度達106 ppb，根據下午1時監測資料，竹苗以南地區臭氧濃度多為80至110 ppb，花東地區臭氧濃度也達70至90 ppb。

環境部指出，境外臭氧隨東北風往南傳輸，加上午後受光化作用影響，全台及離島地區多為橘色提醒至紅色警示等級，17日東北季風稍減弱，境外臭氧影響將逐漸趨緩，18至19日轉東風，受光化作用影響，西半部及離島地區臭氧濃度仍可能偏高，預計20日水氣增多，光化作用影響減少，空氣品質可望改善。

環境部表示，已提前向各地方政府通報空品預報，並請地方環保局啟動預防性應變防制措施，加強轄內固定污染源及移動污染源管制，包含高臭氧生成潛勢工廠執行降載減排並加強防制設備操作、限制高污染柴油車進入空維區，以及老舊車輛的路邊攔檢作業等。

環境部同時呼籲民眾，空品不良期間儘量避免外出，若要外出建議減少私人運具，多搭乘大眾運輸工具，共同減少空氣污染物排放。