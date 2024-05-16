彰化縣長王惠美（中）頒發感謝給彰化地檢署檢察長張曉雯（左）、行政執行署彰化分署長郭景銘（右），感謝兩單位在查緝重金屬廢水及追繳代履行費用的付出。（彰化縣政府提供／孫英哲彰化傳真）

彰化縣曾受電鍍廢水汙染農地，最高曾有330公頃農地列管，歷經逾20年整治及定期監測農地土壤，受汙農地才回復清淨。彰化縣政府今天與環境部、彰化地檢署、行政執行署等單位宣誓守護土地的鐵腕決心，強調不肖業者不但得受刑事追訴，還得負擔鉅額的環境復原費用，有可能因此得賠光家產。

彰化縣長王惠美指出，中小企業在台灣經濟起飛年代占了重要的一席之位，然早期工廠經營者便宜行事，未依規定妥善處理汙水排放，加上早期法規未明確規範，醫療科技較普通，因工廠直接或間接排放含重金屬廢水，造成農地土壤重金屬汙染，種植的作物受到汙染而有致癌罹病的風險。

彰化縣內曾受汙染農地面積高達633公頃，最高曾有330公頃農地列管，在各機關的協助與努力，歷經22年投入超過16億餘元經費及2萬人次，運用「汙染整治工法」移除土壤中的汙染物，並定期針對農地土壤品質監測，彰化縣農地汙染已全數整治完成。

彰化縣環保局指出，該局訂定加嚴重金屬排放標準、公告水汙染管制區及廢水排放總量管制方式外，還建置16座水質自動監測站，即時監控水質，針對可疑汙染重點區位加強監控，取締不法事業體。彰化水體重金屬汙染負荷較2016年同期降幅達近7成，灌溉水質重金屬合格率已達到常態性100％的水準，15條列管重金屬汙染潛勢溝渠排水圳路也全數解除列管。

環境部環境管理署副署長林左祥說，彰化縣電鍍工廠排放廢水的情況曾非常嚴重，啟動檢警環結盟，經5波聯合查緝，總共查獲36家電鍍業者非法偷排廢水，除了處以行政罰鍰之外，也透過檢察官的起訴及法院判決來科以刑罰，該部也運用土汙基金補助彰化縣進行農地整治。