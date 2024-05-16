越南籍陳姓逃逸移工擔任詐團車手被逮，今年3月收容迄今，高雄地檢署16日凌晨以案情需深入追查為由、向法院聲押，高雄地院裁定5萬元交保、限制住居在收容所。陳男透過友人辦保，差點「自行離開法院」，檢方得知後立刻通報警方趕到法院接人，才未讓陳男利用交保漏洞逃逸。

陳男是透過合法管道來台的移工，去年8月失聯後加入詐騙集團，擔任取款車手。高雄一名被害人遭該集團詐騙40萬元報警，警方根據帳戶資料鎖定取款對象後，今年3月28日在某ATM前逮獲陳男，查獲後依規定移付移民署收容。

由於陳男的收容期將於5月底期滿，但案件仍在偵辦中，雄檢15日向法院聲押。雄院認為陳男無羈押必要，16日凌晨裁定5萬元交保，限制住居在「收容所」。

檢方一接獲交保裁定，驚覺不妙，立刻通報鄰近轄區警分局。警方隨即派員趕到法院，果然看到陳男的友人已經帶著現金正準備替他半保。陳男一交保，就在警方「陪同」下前往收容所。

收容所人員對於把陳男送回一事不解，半夜急電檢方，質疑為何不羈押、要把人丟回收容所，但檢方也只能表示無奈。

依規定，交保後當事人可當庭獲釋，但法院此次裁定忽略陳男原本就具有「逃逸移工」身份，若讓其自行離開法院，對於前往收容所報到的行為毫無約束力，徒增縱放的可能，讓人為之詬病。