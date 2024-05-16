北師美術館兩年一度的「作夢計畫」徵件，第四屆獲選者「戰鬥之城．終」為藝術家張立人歷時14年的創作旅程，完整匯集《戰鬥之城》系列的百餘件展品，是此作自2010年創作後首次完整展出。

張立人研究所畢業前即連續斬獲多個台灣藝術界重要獎項：高雄美術獎首獎、台北美術獎首獎、第7屆桃源創作獎首獎、第8屆台新藝術獎入圍，但他並未輕鬆走在藝術創作之路上，反而不斷反身詰問藝術何用？2010年開始創作《戰鬥之城》更讓他試著以自身的軌跡，去尋找藝術家在藝術生產中面對困境的可能性。

《戰鬥之城》共三部曲：首部曲〈台灣之光〉由中年魯蛇陳志強告白未果，卻意外成為即將毀滅世界的全民公敵起始，衍伸出美國駐軍及第二部〈經濟奇蹟〉國際企業託管、最終章〈福爾摩沙〉由AI宰制人類鬥爭等饒富預言性的後續事件。此系列作汲取並挪用漫畫、電影、動畫、影視媒體等大眾文化的形式及元素，藝術家仿擬舞台劇的方式於現實世界搭建場景，從無到有創建一個繁複而龐雜的世界，而藝術家一人分飾多角，集編劇、操偶、美術場景建置、拍攝、剪輯、配音等角色於一身。

錄像作品裡的〈場景模型〉，是張立人以木條以及保麗龍等材料，依據不同時期的成長經驗即興拼貼，搭建出一座記憶中的城市模型；108個人偶則以衛生紙製作，以粗糙的表面與紋理呈現大略「堪用」的人型，拉開故事與現實的距離，每個角色配有各自的物件道具，像是預示其在故事中的命運。

北師美術館「作夢計畫」持續思考何謂機構所能給予的「支持」，除了經費、空間和行政支援外，機構協力還能有何種樣貌？本屆「作夢計畫」回應張立人的徵件提案，於開展前一個半月開放空間讓藝術家進駐；展期間，張立人將以二樓展場的大型模型重新拍攝《戰鬥之城第一部：台灣之光》的「二周目」，與14年前的自己對話，同時開啟作品的下一生命週期，並於閉展前在北師美術館舉行首映。