日前衛生福利部基隆醫院發生民眾藥單欄位出現不雅文字事件，基隆市衛生局得知後要求部基盡速調查，確認「凶手」是有權限的藥劑師。衛生局認定部基違反《醫療法》及《醫療機構電子病歷製作及管理辦法》，共計裁罰6萬元，並要求積極改善，否則將連續加重處罰，最重可處1個月以上1年以下之停業處分。部基則回應虛心接受，並加強人員管理，守護民眾健康。

基隆近日有一位李姓女子帶6歲兒子到衛福部基隆醫院看診，沒想到兒子藥單上的過敏史竟標註「媽媽是婊子！」，讓她相當納悶貼上社群。部基上月26日公布內部調查結果，該案為院內藥劑師工作壓力與心情不佳所為，並已辭職，對李女造成困擾，醫院3次致電表達歉意。

衛生局長張賢政指出，部基在基隆市應是健康守護者，在民眾就醫安全和醫療品質有重要角色定位，醫院的管理責任更重於個別醫事人員，惟有醫院確保所屬醫事人員妥善執行醫療業務，及確保資訊系統安全，才能確保高品質且安全的醫療，任何類型管理疏失都會讓民眾對於該院整體醫療品質有疑慮。

衛生局表示，近日收到醫院回覆事件調查結果，認定醫院除對所屬醫事人員管理有疏失之外，對於醫院病歷資訊系統安全管理機制也有重大疏漏，因人員管理及系統管理有疏失，以致員工可隨意填入不適當內容，已違反《醫療法》第57條與《醫療機構電子病歷製作及管理辦法》第3條之規定，分別裁罰5萬與1萬元罰鍰，兩項裁罰共計6萬元。

衛生局強調，將繼續督導並複查該院的管理改善作為，若未改善將連續並加重處罰，違反《醫療法》第57條最重會處以25萬罰緩，違反《醫療機構電子病歷製作及管理辦法》第3條最重會處以5萬罰緩，若限期改善屆期仍未改善，將處一個月以上一年以下停業處分。

部基則回應，針對該事件有召開考績委員會針對涉案人員進行懲處，因造成病人家屬困擾、社會觀感不佳，損及醫院形象，經考績委員決議予以一次記二大過；涉案人員亦主動提出辭呈並已離職。

對於懲處部分，部基回應責無旁貸、虛心接受。日後除加強人員管理、倫理道德規範，亦請單位主管應多加關懷同仁身心狀況，若同仁有需協助時都可向主管或人事室等單位求助。