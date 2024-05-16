陳羿安（中）勇奪歐洲女數奧史上的第一面台灣金牌，她鼓勵對於數奧競賽有興趣的同學，只要下功夫也可以有很好的成就。（台中一中提供／王煌忠台中傳真）

台中一中科學班高一生陳羿安，從小就對數學有高度興趣，父母都擁有理工背景，她僅花了1年時間準備培訓，就以國手之姿參加2024年第13屆「歐洲女子數學奧林匹亞」競賽，在54個參賽國、212位選手中脫穎而出，勇奪歐洲女數奧史上的第一面台灣金牌，陳羿安以自身經歷鼓勵對於數奧競賽有興趣的同學，只要下功夫也可以有很好的成就。

台中一中校長林隆諺指出，陳羿安同學榮獲2024年第13屆歐洲女子數學奧林匹亞競賽（European Girls' Mathematical Olympiad，簡稱EGMO）金牌，今年是台灣第一年參加該項競賽，也是中一中科學班成立至今15年，首位獲得該競賽金牌的女同學，學校與有榮焉。

林隆諺表示，歐洲女數奧是一個專屬女學生的數學競賽，目的在於鼓勵女同學多參與科學研究，競賽過程著重於瞭解學生問題解決歷程能力，與促進學生高層次思考能力發展，一中雖多數為男學生，在現行教育重視性別平等教育，本校認為女學生也可以在科學學術研究上有很好的表現，亦鼓勵女同學參與各項學術研究及科學競賽。

陳羿安表示，她一開始並不清楚數學奧林匹亞競賽，也不知道競賽在考什麼內容，經過一中讀書會學長姐介紹及引導、練習，報名參加奧林匹亞競賽，並順利入選女子數學奧林匹亞國手，一開始只是因為興趣而報名，但選上國手之後就覺得自己有責任要做好國手的職責。

陳羿安指出，一般人會說女生不善理科，是來自科學研究還是統計結果，縱使這只是平均值，卻不是定論，所以每當她感覺疲累或升起放棄的念頭時，都會想「那我可以成為那個女生擅長理科的特例，脫離平均以外的特例」。

陳羿安鼓勵女生不要覺得「先天如何後天就不能改變，妳不一定先天就不好，後天的努力更為重要，而這些是妳自己可以做到的」。對於未來的規劃，陳羿安指出，在高二、高三會繼續參與數學奧林匹亞競賽，若有機會也想要接觸資訊奧林匹亞競賽。