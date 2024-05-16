美加旅行社（年代旅遊）過年期間發生旅客被丟包在越南富國島事件，後續雪球越滾越大，遭交通部觀光署撤照，負責人林大鈞現已失聯。旅行業品質保障協會張永成今指出，有收到900多名消費者的求償，金額約3200萬元，但協會發現有7名員工及投資者想把林大鈞的債務轉為旅遊債權，涉嫌詐欺，若不撤件將提告。

張永成表示，品保協會原先收到的求償金額為3200多萬元，但協會發現有7件疑似是假的債務想轉為旅遊債權，金額超過900萬元，經勸說後，有3人撤件、金額約600萬元。

張永成說明，林大鈞去年向員工表示要「大幹一番」，邀請員工投資公司，而今年公司出事後，林大鈞替有投資的員工開立代收轉付收據，假裝是團體旅遊的訂金，向品保協會申請代償，但協會人員一眼就看出有問題，揪出7件要求對方說明。

張永成說，經了解7件中有3人是年代旅遊的員工、4件為投資人，該行為已涉及詐欺，沒有撤件的4人，品保協會下周將提告。

張永成透露，現在已連繫不上林大鈞，但業界仍有聽聞風聲，林找人合作試圖東山再起，判斷一是為了向法官表現自己沒有詐欺，二是為了張羅資金還債。

針對履約保證保險門檻近20年沒有調整問題，張永成也表示，為避免未來類似年代旅遊的案例，旅行社賠不起旅客，已與觀光署共識朝綜合旅行業8000萬至1億元、甲種旅行業2000萬元、乙種旅行業1000萬元修正，但還未定案，之後還要再跨單位開會討論。