南宮珉日前在百想封帝，也開心與《戀人》女主角安恩真開心合照。（摘自南宮珉IG）

韓國古裝戰爭愛情劇《戀人》不僅在韓創下超高收視，去年在台灣播出平台Hami Video也獲得年度韓劇收視冠軍，日前更獲得韓國百想藝術大賞作品獎和最佳男主角2項大獎，再度受到粉絲們的關注，男女主角南宮珉和安恩真特別接受專訪，這是南宮珉第4度入圍、首度拿獎，被問會如何展示獎盃，他表示：「我會好好珍藏在公司辦公室裡，這是許多人的幫助下得到的獎項，因此我希望能夠以感激之情展現更好的樣貌。」

得知《戀人》在Hami Video登上韓劇收視冠軍，南宮珉向台灣的觀眾表達感謝：「去年1年，我好像只記得努力拍戲。非常感謝遙遠的台灣觀眾們給予我的厚愛。我會作為演員，為大家呈現更好的作品的，請大家多多支持，謝謝。」 對於「救視主」的稱號，他害羞回應：「雖然有點害羞，但我沒有為了收視率而拍戲，而是想要努力做出優秀且精心製作的作品。我認為這都歸功於觀眾朋友們大大的支持，我們才能獲得良好的成績。」

安恩真同樣給予台灣觀眾親切的問候，「喜歡《戀人》的台灣觀眾朋友們大家好，很高興見到你們。感謝大家收看並支持我們的作品《戀人》，我將會以更好面貌跟大家見面的，謝謝！」並坦言雖未曾來過台灣，「但台灣是我一直很想去的地方，有機會的話我一定會去拜訪的。」

該劇拍攝期長達一年，南宮珉說：「我在2021年《黑色太陽》裡使用槍械，而在《戀人》裡幾乎都是使用刀劍的動作戲，由於動作和姿勢都不同，所以事前做了很多練習。」尤其是第6集中，他必須以1人打17人，這場與清兵戰鬥的場景讓他印象最深刻，「在炎熱的夏天穿著厚重的衣服拍攝本來就很辛苦，劇情設定又是在感染天花的狀態下非常憤怒的在打仗，不過這一個鏡頭呈現出來的畫面非常好，到現在我還是覺得記憶猶新。」

安恩真則認為飾演女主角吉彩讓自己變得更成熟、堅強，只是為了拍攝在瀋陽俘虜市場的動作戲時，他一度受傷，「被推來推去的過程中好像有撞傷，到現在右邊肩膀還沒痊癒。我一直在努力治療，希望不要變成痼疾！」此外，安恩真首次入圍百想視后，面對與《壞媽媽》合作的羅美蘭前輩同時入圍，安恩真坦言沒有特意聯絡對方，但也不經意透露2人維持著好交情：「只是像以前一樣為了閒聊而通了電話。 」

南宮珉感謝安恩真演出《戀人》時的認真表現，「當與對手演員對戲時，其實因為不會拍到自己，所以有時候可以不用那麼認真的演戲，但就算只是拍她的後腦杓，她也會每一次都是又哭又笑的將情感百分之百的展露出來。」讓南宮珉更能投入感情，安恩真也向他表達感謝與支持之情，「多虧了他的表演，讓角色更有生命力。任何時候我都是支持南宮珉前輩的後輩，因此我期望他永遠健康與幸福。」

《戀人》一、二季即日起至22日在Hami Video全集免費看。