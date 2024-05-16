針對台智光爭議，民眾黨主席、台北市前市長柯文哲日前透過影片回應，表示自己明明是檢舉人，現在卻被調查實在太好笑。不過16日台北市議會財政建設部門質詢時，民進黨台北市議員簡舒培也詢問政風處長林炤宏，柯任內是否有向政風處提供任何資料或證據？林則回應「沒有」，簡則怒批柯文哲自稱檢舉人，就是在政治消費，看到不法卻沒任何舉動，林炤宏也點頭稱是。

簡舒培指出，柯文哲在擔任市長任內，針對台智光案僅舉行過2次廉政委員會。而根據會議紀錄顯示，在他卸任前，曾於廉政委員會中批評台智光案，是台智光、市議會、行政部門聯手詐取國家錢財；當時已經擔任政風處長的林炤宏也於會中表示，希望柯能提供證據資料，政風處來了解。結果柯文哲僅回應「事實就是這樣，你跟我要證據？」

時至今日，林炤宏也指出，柯文哲直到卸任之前，並無提供任何資料或證據給政風處。簡舒培也質疑，柯文哲的指控對於行政單位並不公平，在沒有提供任何證據的情況下，直指行政部門跟財團勾結，恐怕行政單位也會相當不平。

簡舒培則追問，目前因台智光案遭到檢方調查的相關人事物，是在柯文哲任內就已經發生，還是直到蔣萬安上任後才有？對此林炤宏則未正面回應，僅表示司法已經介入調查。

簡舒培說，柯文哲自稱台智光的「檢舉人」，任內是否有向政風處檢舉？對此林炤宏也直言「沒有」，簡追問，若僅是將裁示的公文貼在臉書上，這樣叫檢舉嗎？林則說按照正常的司法機關或行政機關接受檢舉的形式，應該都不符合。