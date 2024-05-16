行政院長陳建仁（中）16日出席惜別茶會，應政院同仁的要求，比出大愛心手勢合影留念。（黃世麒攝）

行政院長陳建仁今率內閣總辭，行政院下午舉行惜別茶會，陳建仁致詞時兩度鞠躬感謝行政院同仁，他強調，自己能力雖然有限，但是當每人都成為蠟燭、燃燒自己就可以點亮台灣；行政院副院長鄭文燦在致詞時，逐一闡述陳建仁、各政委優點，他也透露準政院秘書長、現任政委龔明鑫曾向自己透露，接秘書長是因為不用備詢。

行政院惜別茶會邀請行政院各級長官，除了陳建仁、鄭文燦外，政委林萬億、張景森、吳政忠、鄧振中、龔明鑫、張子敬皆出席。

陳建仁致詞表示，一個人可以走得快，但是一群人可以走得很穩健，可以走得不倦怠、向前行，行政院每個人都是院務推動重要角色，他也透露，自己在與準閣揆卓榮泰、準副閣揆鄭麗君跟準發言人陳世凱聊天交接時，告訴對方，院長會議雖然不少，但會議最多的是副院長。

陳建仁說，行政院最重要工作就是跨部會協調，就像是雞蛋進口、普發6000元就涉及到各部會，當團結在一起、彼此合作，才能把事情做好；他也回憶2015年蔡英文邀他擔任競選搭擋時，他默想時打開聖經，決定要作為地上的鹽、世上的光，「我要做一支小蠟燭，點燃自己照亮台灣」，實際上他的能力很有限， 但是當每人都成為蠟燭、燃燒自己就可以點亮台灣。

陳建仁表示，在新冠疫情間，300萬燭光的台灣，讓全世界看到台灣在防疫的重要，而他接受英國國會分享經驗時，對方也讚嘆台灣人民在防疫上的表現。

陳建仁也引用小故事，強調點亮自己的重要性，陳建仁表示，不要小看每個人的力量，每個人點亮自己、照亮台灣時，台灣在新冠疫情間就閃閃發光，變成世上珍珠，而新冠疫情做好、經濟成功、社會福利做好、國防自主，全世界看到民主最前線的台灣，未來他回中研院後，也歡迎大家造訪參觀。

鄭文燦致詞時透露，陳建仁是聖騎士，背後有信仰，因此做事有價值感、使命感，他沒看過陳生氣過，顯見其背後有堅定意志，而院內的政委都是臥虎藏龍；他也談到龔明鑫，透露當初曾問龔為何當秘書長，對方回應「秘書長好像不用備詢」，但秘書長工作又是另一種承受，工時很長，也相信龔可以勝任。

對於鄭文燦，政委鄧振中透露，在他看來，鄭文燦最受外國代表推崇，非常受到喜愛，AIT孫曉雅等人都喜歡鄭文燦，因為鄭文燦評論緩和中肯、很有見地，國際社會難得會有共識，但鄭文燦就是國際共識，而鄭文燦坐在一旁也頻頻微笑點頭示意。