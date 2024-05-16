初夏新鮮海味報到，不時更換檔期菜單的日料店，看好大眾瘋出國之餘，也喜愛品嘗異國美饌，特別以日本當地海鮮打造限定菜色拉抬人氣。
定食8即起至9月10日推期間限定「浪鰻炸蝦晴空塔」、「花見豚骨拉麵」2道蘊含新意且豐盛的新餐點，其中「浪鰻炸蝦晴空塔」嚴選肉質細膩的星鰻炸至金黃酥脆，標榜至少20公分，整尾佇立於白飯中，一旁配有炸蝦、牡蠣、蟹味棒、蕃薯等經典食材，呈現東京晴空塔的意象；品牌同時攜人氣插畫家「瘋狂眼珠Crazy eyes」打造超萌周邊，8月31日前至全台門市消費滿200元可加購，有機會帶走抱枕、摺疊購物袋等，各限量2000份。
客群鎖定25至55歲上班族及家庭客的壽司郎，即起推「九州Ｘ北海道 海味祭」活動，主推初次亮相的「明太子＆炙燒鱈魚子」，層次豐富可一口嚐到兩地新鮮滋味；另有首創新甜點「北海道雪白起司蛋糕」，以北海道產奶油起司製作，並加入微酸優格使整體更輕盈。
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