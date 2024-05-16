封測大廠日月光申請24億台幣投資大陸聯測優特半導體，經濟部投審會今(16日)以非關鍵技術，不需另外專審，無異議放行。另外外商投資，本月有離岸風力與美國最大電子零組件通路商兩大案，共匯進312億台幣，有所收穫。

投審會會議今日召開，外資投資收進2件，主要是英商YUNLIN MIDCO LIMITED(允能芬可)國外貸款匯進7.3億歐元(243億台幣)，作為雲林允能離岸風場購買設備、付工程款所用。另外美國電子通路商艾睿電子透過英商COMPUTERLINKS （UK） LIMITED ，以債權換股本方式，增資69億台幣到台灣分公司，經銷 IC 及電子零件產品。

對外投資也是2件，大案是鴻海精密工業 ，一次砸9.3 億美金(300億台幣)，透過新加坡富士康( FOXCONN)， 轉投資越南兩家子公司。一家是 FOXCONN EV

ENERGY ＆ COMPONENT，從事多 媒 體 智 能 裝 置 產 銷 業 務 ，要做遊戲機生產。另家 FOXCONN CIRCUITPRECISION，也是從事印刷電路板產銷業務，鴻海此舉主要是加強越南子公司業務生產能力。

日月光半導體這次申請以7524 萬美元(24億台幣)，間接投資對岸聯測優特半導體（東莞公司）。這家公司從事經營系統模組整合服務業務，主要供應印刷電路板組件，並製造電腦、通信設備和其他電子設備。

投審司表示，日月光這個是屬於去年對外投資案一部分，當時間接投資蘇州、上海、昆山及威海等 7 家事業，這次的聯測優特是新增公司，因此總共達8家。本案去年關鍵技術小組已經檢視過，第8家半導體商，主要從事PCB(印刷電路板)、電腦設備製造，非屬敏感關鍵技術，所以委員會產發署代表認定不須專審，給予通過。