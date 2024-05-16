全台灣領有殘障手冊的人數超過120萬，不過並非所有人都能申請身心障礙者專用停車位識別證。國民黨台北市議員徐弘庭接獲陳情，手有殘疾而申請識別證卻遭駁回，理由是「雙腳沒事」，令人傻眼。徐弘庭也建議，中央發放殘障手冊時應分級，統一認定可否取得車位識別證。社會局回應，將視個別情形評估識別證發放。

徐弘庭指出，現有持有身心障礙手冊要申請身心障礙者專用停車位識別證，有其核發機制，並非持有身心障礙手冊就一定可以成功申請，但審核機制標準不明，有民眾陳情，有一隻手較不方便，但政府卻認為停車重點是靠雙腳，該民眾雙腳並無不便因此駁回。

他要求，在停車技術及過程，手腳同樣重要，而北市作為首都，停車問題也相對嚴重，應最大限度給予方便，也建議中央在發放殘障手冊時採分級化，專業認定哪些狀況可以取得車位識別證，再由各縣市換證，但不介入實質個案審查。

社會局回應，現行中央規定已定有行動不便的資格，實務中社會局也將視身障者個別情形評估核定，停車證分級建議，則將適時向中央反映並共同研議。