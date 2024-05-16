笑容相當甜美的女警劉玟伶，遇到女童走失案件，立即化身變成小姊姊，並協助女童順利返家。（翻攝畫面）

新北市土城區中央路上，昨天中午有民眾報案說有一名5歲女童，在路上閒晃旁邊沒有大人，而土城分局土城派出所的女警劉玟伶接獲派令找到女童後，立即化身甜美小姐姐，童言童語的把女童帶回派出所，還貼心幫女童戴上安全帽，隨後調閱監視器後，聯繫到家人，這才順利將女童接回家。

據了解，這名女童是趁家人午睡，自己打開家門跑出來閒晃，家人午睡醒來發現女童不在家，相當緊張，所幸接到警方通知，才放下心中的大石頭，女童家人非常感謝人美心美的女警劉玟伶。

笑容相當甜美的女警劉玟伶，遇到女童走失案件，立即化身變成小姊姊，並協助女童順利返家。（翻攝畫面）

笑容相當甜美的女警劉玟伶，遇到女童走失案件，立即化身變成小姊姊，並協助女童順利返家。（翻攝畫面）

女警劉玟伶昨天中午在路邊找到小妹妹時，該里的里長已在街邊照看，劉員發揮女警特有的親切感，讓女童放下戒心跟她一同回派出所，她耐心陪著小妹妹，並同步調閱監視器，尋找女童行經路線，最後順利找到女童住處並通知家人，當女童父趕抵派出所時，小妹妹正笑著與劉員玩，女童父稱讚劉員對小孩子真是有一套。

24歲的劉玟伶是警專39期畢業生，在陽剛的警界，長相笑容相當甜美的她，在派出所內相當顯眼，她說，從警是她小學畢業後就立下的目標，也讓她警校畢業後，不選擇故鄉苗栗，而是來到全台最「硬」的新北市服務。

劉玟伶說，女警的好處是面對孩子或弱勢群體時，相較男警能夠顯得更為親切，讓需要幫助的對象能夠少一分戒心，希望能夠在職場上發揮這樣的優勢，來維護民眾利益與轄區治安。

土城警分局也呼籲，家中若有年幼孩童，可教導孩童走失時至附近派出所或便利商店請求協助；民眾如發現疑似走失兒童，也請立即撥打110通知警方，一同協助孩童返家。