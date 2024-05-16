世界衛生組織（WHO）15日報告稱，歐洲地區大多數人食鹽攝取量過高，30至79歲的成年人中超過三分之一患有高血壓。報告呼籲採取對策，減少鹽的攝取並加強對高血壓的檢測和控制，保護大眾健康。

心血管疾病是全球一大死因，估計每年奪走1790萬人的生命。超過80％的心血管疾病死亡來自心臟病發作和中風，其中3分之1發生在70歲以下人群。鹽分攝取量過高會使血壓隨之升高，而高血壓正是引發心血管疾病的主因之一。

WHO表示，心血管疾病是導致歐洲疾病和過早死亡的主因之一，每年造成400萬人死亡，佔該區死亡總人數42.5％以上，相當於平均每天有1萬人。歐洲男性死於心血管疾病的機率是女性的2.5倍。

歐洲的心血管疾病也存在地域差異，東歐和中亞因心血管疾病早逝（30至69歲）的機率是西歐的5倍。然而歐洲幾乎所有國家（53國中的51個）的日均食鹽攝取量都超過世衛組織建議的最大標準，即每人每天5公克（約1茶匙），街頭食品和加工食品是罪魁禍首。

世衛組織歐洲區域主任克魯格（Hans Henri P. Kluge）表示，心血管疾病和高血壓可以預防和控制。只要將食鹽攝取量減少25％，2030年前可以挽救90萬心血管疾病患者的生命。

世衛建議，政府應強制要求包裝食品和餐廳在包裝正面標明食鹽含量，以確保消費者的知情，幫助他們做出更健康的選擇。報告更表示，從食品業的角度來看，高鹽食品利潤往往最高，卻將顧客健康置於危險之中。