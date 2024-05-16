稻田也掛滿木棉花絮。（周麗蘭攝）

稻田的縫隙都是木棉花絮。（周麗蘭攝）

145線木棉樹下掉落的花絮如殘雪一樣。（周麗蘭攝）

雲145線沿途木棉花每年3月盛放，落花常使機車族滑倒，最近棉絮四處飛又影響視線及呼吸，鄰近農田被棉絮纏住採收不易更困擾，縣府交通工務局長汪令堯表示，除非地方達成共識，否則縣府無意砍除更換樹種。

溝通虎尾鎮、西螺鎮的重要道路雲145線沿途兩側木棉花都有5、6公尺高，是縣內有名的木棉花道，前幾年縣府沿著145線闢設人行步道，方便民眾賞花拍照。

最近木棉花絮成熟迸破，路面布滿花絮如殘雪一般，一朵朵棉花絮隨強勁的季風飄入稻田、玉米田、蔥田、菜園卡在葉子上無法清除，短期葉菜類類很難收成。

縣議員李明哲表示，農民向他陳情木棉花朵掉落時易使機車或單車打滑；花絮造成空氣汙染、農作物難收成，對農人而言，木棉樹就像「不為人知的痔瘡痛」，護樹團體堅持不可在開花前修樹，但落花、花絮導致交通事故時理賠要找誰？

交通工務局長汪令堯表示，為兼顧護樹團體想要的美感且避免木棉花掉落、棉花絮到處飛，必須爭取「時間差」修樹，即開花後立即剪除；今年部分路段在開花前修剪樹枝，雖獲農民支持，但賞花民眾極反彈。

汪令堯說，自2019年以來每年逢木棉花季，交工局每天派人早、午各一次清掃145線的落花，避免影響交通；若用路人因木棉花或花絮導致車輛打滑摔傷，可報請警察製作事故紀錄，檢具相關文件向交通工務局聲請國賠，縣府會依法審議。

他表示，雖然有不少民眾對木棉花無好感欲除之而後快，除非地方上強烈建議、縣府舉辦說明會、地方達成更換樹種的共識，否則縣府不會貿然砍掉木棉樹。