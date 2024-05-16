日本24歲女偶像西元明沙（西元めいさ）是女團「JUGS MAFIA」成員，她還斜槓AV女優身分，更曾自曝母親是80年代女團「小貓俱樂部」成員，受到關注。不久前西元明沙才哭窮當偶像薪資慘，最近又吐苦水，拍AV和偶像的收入都由父母管理，身上剩不到500元，哭喊「可不可以給我錢」令粉絲心疼。

西元明沙日前在X上分享近況，PO出一張她手拿2000元日幣（約新台幣394元）的照片，透露自己到現在收入還是由父母管理，每個月領10萬元日幣（約新台幣19705元）零用錢生活，「我要哭了，這個月全部財產只剩下這樣」；西元明沙自認身為偶像，這點錢難以負擔開銷，直言「可不可以每天都給我錢？」

大票粉絲見到西元明沙身上只剩下394元，且5月才剛過一半，都很擔心她接下來的日子怎麼過，「好心疼明沙醬，要多省吃儉用才能活下來啊」、「天下父母心，明沙的父母想幫妳存錢吧，只是每個月只給妳零用錢，這樣妳也不好過」、「一個偶像每個月只拿10日幣（約新台幣19705元）好像有點少」。

其實西元明沙4月下旬才在X透露，碰上「偶像薪資危機」訴苦快活不下去了，表演收入因為各種雜項和手續費，還有經紀公司抽走50%，實際能拿到手的錢不到一半，要單純靠偶像活動維持生計太難了，也讓不少網友猜測她因為經濟問題才會下海拍片；除了在網上哭窮之外，西元明沙也爆料一些偶像都因為入不敷出，最後選擇黯然退出演藝圈。