員林百果山風景區重新開放以來，園區內1座長達26公尺的管狀溜滑梯及2座長度約11公尺磨石子溜滑梯，成為最受大小朋友喜愛的遊戲設施，參山處預計5月20日封閉遊戲區2個月，消息一出，民眾誤以為要拆除磨石子溜滑梯，對此參山處表示，只是進行優化改善工程，暑假期間就會重新開放。

有民眾在地方臉書社群po文，「又要再見了！百果山水泥溜滑梯」，以為百果山磨石子溜滑梯將被拆除，引發關注，對此參山處表示，參山處5月9日舉行「百果山溜滑梯優化工程說明會」，聽取在地意見及溝通，「喔熊遊憩區」將暫時封閉2個月，預計以200萬元進行溜滑梯改善，於7月中旬改善完成重新開放，封閉期間請遊客暫勿攜帶兒童前往。

參山處長曹忠猷說，2座長度約11公尺磨石子溜滑梯採用「彎道形式」設計，原設計理念是要保留遊戲挑戰性與刺激性，提供6-12歲的大齡孩童在遊戲中訓練肢體平衡，現場亦設有使用年齡告示牌，但開放以來常見未滿6歲的幼童及家長進入溜滑梯遊玩，導致設施損害及幼童遊戲風險增加。

為了提供遊客安全的遊戲環境，擴大參與遊戲兒童的年齡層，參山處在今年3月邀請專家學者現地勘查，建議將2座「彎道型式」的磨石子溜滑梯優化改善縮小滑道寬度及線型彎曲程度，改善後即可開放4歲~12歲幼童使用；另民眾反映管道式溜滑梯產生靜電問題，也將在這次優化工程一併進行改善。

曹忠猷表示，這次工程改善後，歡迎遊客再次來體驗溜滑梯的樂趣，遊戲場優化工程預計於5月中旬起暫時封閉施工，施工期約50天，封閉期間請遊客暫勿攜帶幼童前往。遊戲場預計在暑假重新開放，4歲至12歲小朋友都可使用。