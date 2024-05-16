大陸商務部16日召開新聞發佈會，被問到近期部分西方國家指責大陸「產能過剩」，認為大陸新能源產品出口衝擊國際市場的說法，大陸商務部發言人何亞東表示，所謂「產能過剩論」有悖常理和常識，毫無道理、完全站不住腳。對產能問題要尊重規律和事實，客觀、全面、長遠地看。他說，全球新能源產業仍處於起步發展、快速成長的階段，相關產能非但沒有過剩，反而是相對不足的。

何亞東說明，在經濟全球化的現實背景下，供需問題要從全球看，當今世界經濟早已你中有我、我中有你，成為不可分割的一個整體，需要在全球視野下進行供需匹配調節。不能因為一國的產能超過本國需求，就貼上「過剩」標籤。

再從國際貿易實踐看，何亞東說，國際貿易的產生和發展就是各國基於比較優勢、進行國際分工合作。美歐日等已開發國家長期向世界出口大量商品，像是美國生產的晶片約80％都用於出口；德國、日本生產的汽車分別約80％、50％出口，而大陸電動汽車出口僅120萬輛、占產量12.7％，反問難道美歐日的出口就是合理，大陸的新能源產品出口就是過剩的嗎？

此外，從產業發展趨勢看。綠色低碳是大勢所趨，2030年全球新能源汽車銷量需要達到約4500萬輛，是2023年全球銷量的3倍多，遠超目前全球供給能力。總體來看，全球新能源產業仍處於起步發展、快速成長階段，產能非但沒有過剩，反而是相對不足的。