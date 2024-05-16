能夠欣賞溪谷美景又能感受沁涼空氣的溯溪，逐漸成為民眾夏日消暑熱門活動，教育部體育署呼籲民眾參與溯溪活動前，應注意5項要素，慎選合法的溯溪業者，並於下水前做好水域確認及安全防護，並聽從溯溪嚮導指示，以維護自身安全，降低意外發生。

體育署建議，民眾溯溪前要注意的5個事項，第1點是確認氣象報告，隨時注意溪流變化；第2點是檢查自身裝備，包括頭盔、溯溪鞋及救生衣，並確實穿戴；第3點為慎選合法業者，注意溯溪場域救生設備是否齊備；第4點是牢記安全動作及基礎技巧，於活動過程中不宜落單或單獨行走，並隨時注意身體情況及水流、土石及天候等環境狀況，聽從嚮導指示；第5點為勿在溯溪活動中丟棄物品、垃圾或廚餘等，保護好生態環境。

在選擇合法業者方面，體育署表示，合法業者回歸地方政府立案，目前主要由旅行業者來承辦相關活動，地方政府會公告進行查核，整理合法業者名單，並不定期追蹤業者是否存在，在舉辦相關溯溪活動時，業者也要報給地方政府知道，讓消防單位掌握，若遇到有颱風來臨時，可以勸導安全。

體育署也提到，體育署是宣導單位，實際查核權力交給地方政府，溯溪嚮導也有檢定辦法，目前國內有133張合格有效的溯溪證照，若業者想增加證書取得，體育署也會媒合檢定機構，協助業者報考證照。