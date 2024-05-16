新竹縣議員陳栢誠於議會第20屆第3次定期會縣政總質詢時，針對湖口地區的交通議題，主張縣道117線以高架道路連接環北路、台31線隧道直通竹北，藉此打通湖口鄉交通任督二脈。縣府解釋，117縣道高架道路評估後，考量整體交通路網，擇定拓寬原有縣道117線及新闢替代道路，至於台31線隧道要60億經費太過龐大，恐難通過補助。

陳栢誠質詢指出，湖口鄉近期可望成為全國最大鄉，快速增加的人口讓交通不敷使用，尤其縣道117線，塞車已是日常，縣道117線若能以高架道路直接連接環北路，他建議可朝此方向努力。

工務處長戴志君說明，縣道117線以高架道路跨越鳳山溪連接環北路，首先在經費上，會是原路線拓寬方式的2倍和4倍，若以8字型或繞圈方式增加道路長度以降低坡度過陡，建設經費初估超過40億元。在路網分析上，竹北市環北路尖峰時刻也塞車，對湖口工業區和台元科技園區恐造成雙向交通衝擊，加上涉及地質敏感區，且路線須以匝道方式緩衝，車速僅30-40公里，對用路人而言非為一個安全舒適的駕駛體感。

戴志君說，考量整體交通路網，擇定拓寬原有縣道117線及新闢替代道路銜接至褒忠路，進而連接自強南北路，通往經國大橋至新竹市，已於2024年3月向交通部提案爭取補助，尚需辦理綜合規畫及環境影響評估作業。

針對台31線往南延伸部分，交旅處長陳盈州說明，2020-2021年辦理「新竹縣生活圈整體路網規畫與規畫支援模型建置」案中曾提出「台31線道路湖口地區延伸至竹北地區新闢工程」構想，但被駁回。

戴志君則補充，此案從湖口八德路連接到竹北東興路，全長8公里多，送審後審議結果為不予補助，原因主要為其中4公里的隧道經費超過60億元過於龐大，同時影響生態，並與高鐵間會互相影響安全。由於台31線延伸竹北至新埔路段涉及新竹縣五支箭-台知園區，須待台知園區通過後方可進行後續推動。