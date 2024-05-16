歐洲足球季接近尾聲，除了英超冠軍要鬥到最後一輪外，其餘四大聯賽的冠軍都已提前出爐，本文作一個扼要總結，最後再來預測英超冠軍將花落誰家。

本季最讓球迷津津樂道的，非4月14日首奪德甲冠軍的勒沃庫森莫屬。勒沃庫森隊史從未在德甲稱王，曾經5次屈居亞軍，2000-01賽季還打進過歐洲冠軍聯賽決賽，但不敵法國球王席丹(Zinedine Zidane)的世紀金球，以1:2敗給皇家馬德里。本季在前西班牙名將阿隆索(Xabi Alonso)領軍下，踢出各項賽事至今全季不敗的驚人成績，德甲提早5輪終結拜仁慕尼黑11連霸的壟斷，德國盃和歐洲聯賽都踢進了決賽，有機會成為本季唯一的「歐洲三冠王」。

緊接著提前封王的是義甲國際米蘭，4月23日在「米蘭德比戰」中，客場2：1擊敗宿敵AC米蘭，同樣提前5輪登基。這是國際米蘭隊史第20座義甲冠軍，球衣上終於可以印上第2顆金星(一顆金星代表10次聯賽冠軍)。此外，國際米蘭在2020-21賽季中斷尤文圖斯的9連霸後，義甲近4個賽季的冠軍都未能衛冕，可以說是近年競爭最激烈的聯賽。

法甲本季起將參賽隊數從20隊減至18隊，巴黎聖日耳曼在4月28日第31輪主場逼平勒哈佛爾，並靠著里昂在4月29日主場3:2擊退摩納哥後，大巴黎領先摩納哥12分，提前3輪鎖定法甲冠軍，完成三連霸，這也是大巴黎近12年來的第10座法甲冠軍，隊史第12次稱霸法甲，更是各項賽事第50個冠軍獎盃。

皇家馬德里在5月4日第34輪比賽中，主場3：0輕取加的斯，領先排名第2的赫羅納13分，確定提前4輪重登西甲王座，這是皇馬隊史第36座西甲冠軍，進一步擴大與巴塞隆納(27冠)的差距。皇馬同時也踢進本季的歐洲冠軍聯賽決賽，將和德甲的多特蒙德爭冠，有機會搶下「雙冠王」。皇馬本季已有20場比賽保持不失球，締造隊史單季的西甲紀錄，同時連續30場西甲不敗也平隊史紀錄，剩下最後兩輪比賽，可望推升至新的高峰。

五大聯賽中僅剩英超尚未決出冠軍，「三連霸」的曼城和上季亞軍兵工廠鬥到最後一輪，曼城暫以88分排名第一，兵工廠86分緊追在後。豪取8連勝的曼城，終極一戰將在主場迎戰西漢姆聯，普遍預測，與世無爭的「鐵鎚幫」很難阻止曼城攻頂，曼城贏球即可成為英格蘭頂級聯賽自1888年成立以來，史上首支完成四連霸的球隊。推薦玩法：（讓分2:0）「曼城2:0」。

兵工廠最後一輪主場鬥艾佛頓，艾佛頓本季因財務虧損兩次被罰共扣了8分，一度徘徊在降級區邊緣，所幸全隊將士用命，最後8輪聯賽拿下5勝2和1敗，以40分積分暫居15，確定保級成功，艾佛頓也是英超在1992-93賽季成立以來，6支從未降級的球隊之一。兵工廠上賽季在爭冠的關鍵時刻摔了一跤，本季記取教訓，最近5輪比賽全勝，始終保持爭冠希望，雖然最後一輪主場戰勝艾佛頓仍無法自力封王，但把握住些微的機會，才有可能等待到奇蹟。推薦玩法：（讓分1:0）「兵工廠1:0」。