茶會上由副秘書長李國興引言，依序獻花給即將從行政院「畢業」的官員。

歷任四任閣揆的何佩珊，是最久的行政院副秘書長，平日負責法案溝通。何佩珊說，很意外自己是第一位接受花束的，看到相處八年同仁很感動。

何佩珊笑說，早上行政院長陳建仁在頒發功勳獎章的時候，想說為甚麼沒有自己，因為自己是待最久的一位副秘書長，很榮幸八年前有這機會，蔡總統給了自己特殊機會，從立法院專業幕僚來行政院當立法協調工作，很驕傲在行政院認識了很多同仁，大家都很專業，是她的後盾，讓她好好把行政立法協調做好。

何佩珊也提到，行政院給了她很宏觀視野，協助跨部會協調，「才有勇氣踏入下個火坑」，她還說「如同院長所說是去唸研究所，還沒辦法畢業」，希望在行政院同仁加持下走的更穩、更久。

何佩珊也提到，陳揆是八年來，單一會期裡面，支持自己通過最多法案院長，副院長也是最願意跟她到立院處理法案的副院長，不厭其煩面對各種要求，在鄭身上學到很多，鄭也是自己學運時期學長。很幸運所有人都給自己能量跟加持。

行政院發言人林子倫說，很榮幸一年多前可以加入內閣團隊，是畢生最高榮幸跟驕傲，一起走過很多路。他笑說，陳揆應該是致詞最多院長，截至昨日，行政院發了逾970則新聞稿，開了77場記者會，明日要到阿里山視察，19日下午也還有行程。他也表示，過去在學校教公共政策，屬於學院派，來到行政院後發現「教科書很多要重新改寫」，相信在行政院的經驗是人生最大養分，往後會帶著陳揆慈悲跟智慧，繼續溫暖向前行。

負責我國推動經貿事務的政委、經貿辦總談判代表鄧振中表示，經貿辦在八年前以「轉學生」姿態從經濟部過來，受到許多幫忙，很高興最後階段是由陳揆領導，也很高興自己能退休。

推動我國短中長期科技發展的吳政忠表示，在行政院八年的時間，念了四年大學、四年研究所，「已經拿到博士」，未來要回到民間做人民「頭家」。他認為，過去八年是台灣科技跳躍的八年，隨著AI、低軌衛星、生技產業、量子科技等陸續出來，讓台灣被全世界看見。

吳政忠也提到，他任內完成德國、法國、加拿大和澳洲與我國的科技協議，惟讓世界看見台灣科技是一則以喜一則以憂，「憂的是在浪頭上要更進一步」。他也呼籲晶創台灣的十年布局一定要做，善用生成式AI跟晶片技術，放到百工百業，不能只放在半導體，而是在食衣住行育樂等產業都需要，一旦放入，台灣在全世界可以帶領風騷。