響應5月22日國際生物多樣性日，統一超商(2912)自2022年即領先零售業承諾「生物多樣性保護」與「零毀林」兩大環境政策，並主動承諾2050年7-ELEVEN全營運據點完成生物多樣性淨值正面效益(Net -Positive Impact)。

為積極落實承諾，7-ELEVEN從「門市檢核」、「循環經濟」、「自然教育」三方面著手，包括建置生物多樣性檢核機制，永續農場持續探索循環經濟可能性，更藉由好鄰居同樂會傳遞生物多樣性觀念親子活動，今年生物多樣性同樂會預期可達1,500場、影響超過3萬人次。

統一超商連續五年入選道瓊永續指數(DJSI)，藉由參與世界級永續指標評選，接軌國際永續趨勢，並融入營運做法中。7-ELEVEN觀察到DJSI對企業於營運中兼顧生物多樣性議題重視度日升，因此7-ELEVEN營運據點及攜手供應商，皆遵循「生物多樣性保護」與「零毀林」政策，更於新設店流程中加入「生態敏感度自評」，針對既有店面提出改善策略，主動評估生態風險，期待降低環境衝擊與影響。目前已有逾30家門市響應生物多樣性作為。

7-ELEVEN亦持續探索永續循環經濟可能性，自2023年起即與專業農業生技團隊合作「永續農場」計畫，將門市咖啡渣、回收即期、已開封或不良報廢品回收，利用農業生技轉化為有機質肥料栽種蔬果，已成功種植高麗菜、黃金玉米棒等友善土地農產品，製作成鮮食配菜或開袋可即食商品。

同時也採購永續原物料，如FSC認證紙包材、具有雨林認證的咖啡豆原料等，讓消費者購買相關商品時亦可支持恢復該原物料的生態系統。