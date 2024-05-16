許多人在減肥時，因擔心水果太甜會越吃越胖而刻意避開，但醫師表示，其實減肥仍可食用水果，並推薦芭樂、奇異果、藍莓、柳丁及蘋果，都是很不錯的選擇，還能為健康帶來許多正面影響。其中像是藍莓富含膳食纖維和植化素，有助於抑制發炎反應，達到保護心血管的效果。

肥胖專科醫師吳榛槿於診所YouTube頻道，以「減重可以吃水果嗎？」為題發布影片，她表示，減重依然可以吃水果，但要選擇低GI（低升糖指數）、低熱量的，以免攝取過多的果糖。至於可以選擇那些水果？吳特別推薦以下這5款，以供民眾參考：

1、芭樂：糖分低、飽足感高，含有豐富的維生素C、鉀、膳食纖維，有助於提升免疫系統，同時有助於降低血糖和血壓。

2、奇異果：可溶性纖維含量豐富，有助於促進腸道的健康和消化，亦富含維生素C、葉酸，還有礦物質，對整體健康有益。

3、藍莓：不僅熱量低，還含有豐富的膳食纖維和植化素，都有助於抑制發炎反應，達到保護心血管健康的作用。

4、柳丁：是低卡路里、高水分的水果，富含維生素C及類胡蘿蔔素，有利於抗氧化與皮膚健康。

5、蘋果：有多種抗氧化物質，能保護細胞免於氧化損傷，也可降低罹患心血管疾病風險。

即使上述水果很適合減重族群食用，但吳榛槿提醒，每個人的荷爾蒙和身體狀況都不同，建議可和醫師和營養師討論，以確定現在自身是否適合攝取水果。

新陳代謝內分泌科醫師李晨瑜先前指出，水果雖含有一定程度果糖，但它同時也含有維生素、礦物質、膳食纖維等重要營養素，因此，對於正在減重、已有糖尿病或前期的族群，可掌握4大原則，包括水果盡量在中午前食用、 不空腹吃水果、每餐水果份量為1拳頭，以及選擇較不甜的水果。