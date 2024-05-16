中國大陸外交部發言人汪文斌5月16日主持例行記者會。日本廣播協會提問，在俄羅斯總統普丁訪中之際，美國方面一直指責中方向俄羅斯提供武器製造的材料。對此，汪文斌表示，「我們不接受美方向中方甩鍋推責。」強調中方始終致力於勸和促談，堅決捍衛自身正當權益。

汪文斌指出，中方在軍品出口方面一向採取慎重、負責態度，嚴格管控軍民兩用物項，包括民用無人機出口。美方一邊對烏克蘭提供史無前例的軍事援助，一邊無端指責中俄正常經貿往來，是典型的雙重標準，極其虛偽，也極其不負責任。

汪文斌稱，美國在烏克蘭危機中的被動局面不是中方造成的。事實證明，拱火澆油只會越陷越深，政治解決才是結束烏克蘭危機的唯一正確途徑。向中方甩鍋推責，解決不了問題，也緩解不了美方的被動局面，反倒會使事情進一步複雜化，其結果恐怕也不會是有關方面所樂見的。

「中方始終致力於勸和促談，但我們不會背鍋，更不會為別人的行為買單，我們將堅決捍衛自身正當權益。」汪文斌表示。