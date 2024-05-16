廠商表示，大陸第二季屬PVC產業春季集中檢修期，5月中下旬檢修計畫較多，供給端依舊存在減少預期，對PVC有一定支撐。近期部分城市推出房地產刺激政策，略提振市場預期，短期受房地產板塊預期及上游黑色煤炭等價格波動影響出現一定反彈。

雖然PVC下游製品企業終端訂單不足，維持剛需採購，僅軟製品跟日常生活相關性極高，壓延膜、地板膜廠等企業開工較高，持續性上行驅動仍顯不足；不過，PVC整體處於低估值狀態，成本及出口端仍會給予底部支撐。

此外，大陸五一長假後，PE庫存累積，但因亞洲行情低迷，中東及美國料源轉銷售較高單價之歐美市場，亞洲市場供給狀況緩解，加上第二季多家PE同業歲修，合計年產359萬噸，預期東南亞齋戒月後，PE需求回溫。

目前大陸PE產能利用率79.36％，庫存趨勢由跌轉漲，下游延續復原進程，但底部成本支撐強、下跌後現貨成交好，關注後續廠商檢修情況。

大陸SM延續去庫格局，但市場開始押注遠端供應壓力，且給到需求偏淡預估，隨之迎來了此波回檔下跌行情。市場認為，SM繼續壓低估值機率較小，若純苯維持強勢表現，SM短期下跌空間或受限。