目前經濟部是希望逐步分階段降關稅，不要一次性驟降，以免對國內廠商產生過大的衝擊。經濟部與會官員16日也在財委會承諾，會在一個月內向財委會提交相關報告。

至於財政部的立場，阮清華表示，不會因考量稅收而反對降稅，除了尊重主管機關經濟部的意見，另一重點是廠商要把降稅利益回饋消費者，也就是降稅之後就必須降價。

根據財委會立委質詢資料，食品安全研究所統計國內保健食品每年市場規模約1,700億，但保健食品關稅稅率30％，遠高於世界各國，例如日本對進口保健品的關稅稅率是14.56％，美國6.4％、韓國8％，連大陸都只有8.5％。

立委強調，台灣保健食品進口關稅30％，已是日本的2倍，且保健食品是為了維繫健康，但進口關稅卻比有害健康的香菸進口關稅稅率27％還高，顯然不合理。

阮清華表示，我國現行保健食品每年相關稅收約12億元；關稅稅率30％是根據當年加入WTO的承諾關稅，若調降對整體稅收影響不大，但經濟部希望即便調降，也不能急遽下降，要逐步調整，並要和業者溝通。

至於有立委關切國人入境免稅額的問題，阮清華表示，財政部已預告入境免稅額將從現行2萬元提高至3.5萬元，預計6月上路。對立委要求比照日本提高至4萬元，阮清華表示，相較新加坡和韓國，台灣調整後其實已是亞洲第二高。