回收阿嬤特異功能？「箱型車」路上蛇行 還自帶緩衝區

在台中市西屯區黎明路三段上，有騎士遇到1輛資源回收機車，後方拉著6個大紙箱，慢速行駛在慢車道上，且後方的紙箱不斷左右搖擺蛇行前進，嚇得路上的汽、機車紛紛閃避通過；對此，網友也表示「回收阿嬤的特異功能」、「這警察還真的管不了」、「想說這台戰車怎麼不一樣」。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文，並上傳1段20秒影片，拍攝地點位於台中市西屯區黎明路三段上，有騎士在該路段的慢車道上，發現前方有輛做資源回收的機車，後方拉著約6個大紙箱，慢速的向前行，且6個紙箱不僅佔住整個慢車道，不時的左右搖擺，還一度壓到左邊車道，讓後方的機、汽車小心翼翼地閃避通過；對此，原PO也在貼文寫下「見鬼了，紙箱王出沒」。

影片在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「箱型車」、「台中看到這個不要覺得奇怪」、「回收阿嬤的特異功能」、「我還以為是新出的變形金鋼勒」、「想說這台戰車怎麼不一樣」、「巷口會車最怕遇到這種，倒車都來不及」、「離他遠點，他只是還未變身」、「這警察還真的管不了」、「自帶撞擊緩衝機構」。