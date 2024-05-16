高市府民政局16日下午於鳳山行政中心辦理「113年民政志願服務樂力研習」，參加研習主管及承辦共70人，首次以1人1機操作電腦，協助各志願服務團隊業務主管及承辦人熟悉系統操作，民政局主任祕書吳永揮也到場勉勵55個民政志願服務單位。

吳永揮表示，感謝民政單位同仁過去的努力，促使高雄市各區公所、戶政事務所、殯葬管理處及兵役處，在不到1年時間又迅速增加14個志工團隊，志工人數增加144人，成長2成，是協助民政機關挺過COVID-19及登革熱防疫的重要幕後功臣，緩解公部門人力不足的困境。

高市府民政局表示，為配合行政院衛生福利部2025年志願服務資訊整合系統全面線上化，此次特別邀請中華社會創新暨公共參與協會副祕書長方嘉縝授課，協助各志願服務團隊業務主管及承辦人熟悉系統操作，了解如何善用系統功能，即時掌握志工服務人員與調配、迅速統計及分析，藉以減輕承辦人員在管理上的負擔及壓力，以提升民政志願高效率服務。

研習中也邀請三民戶政事務所及茄萣區公所分享如何運用社會資源，提供多元措施服務、政策法令宣導、線上服務、社區服務、登革熱孳檢支援等，進行為民服務經驗分享與志願服務運用單位交流、創意發想及強化高市志工數位化服務推展，精進民政為民服務品質。