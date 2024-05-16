嘉義市自由路是重要聯外道路，沿路有博愛路一段等多個路口設立「禁止左轉」標誌，提醒開車族注意勿左轉，民眾哀嚎這麼多路口禁止左轉是要怎麼開車？市府交通處長許啟明今（16）日表示，下周實地會勘再研議交安措施。

自由路連接北興陸橋，從陸橋下來有博愛路一段、遠東街、長春三街、保安一路等路口都有「禁止左轉」標誌，晚上還閃亮發光，非常醒目，但開車族一片哀嚎聲響起，就問「這麼多路口禁止左轉是要怎麼開車？」

許啟明指出，自由路有BRT專用車道，為避免左轉車與BRT公車發生意外，遠東街、保安一路等小路口從以前就禁止轉，因有民眾反映「禁止左轉」標誌不明顯，以致被取締違規，因此近來換新標誌，且加裝夜間輔助燈。

許啟明表示，至於博愛路一段路口禁止左轉的情況，會再進一步了解，下周將會同相關單位現場勘察自由路及周邊道路的車流型態、道路環境、交通標誌，研議整體交安措施。