立委丁學忠16日會同農業部農田水利署副署長林國華等人，會勘雲林沿海地區北港鎮、四湖鄉、元長鄉農地重劃區農水路，順利爭取3300萬元修繕經費，丁學忠強調此次視察的農水路都已超過40年未修繕，嚴重影響農民耕作與出入安全，他與立委張嘉郡共同爭取經費，全力實現選前對鄉親的承諾。

丁學忠在縣議員蘇國瓏、四湖鄉長吳勁葦、北港鎮長蕭美文等人陪同下，與農水署副署長林國華、雲林縣政府水利處、地政處官員，一口氣會勘四湖鄉溪尾村安慶小排3之1與3之2；北港鎮府番里後溝子農地重劃區、西北門小排2之8；元長鄉合和小排1之4、元長農地重劃區長南段等6處農水路修繕工程。

丁學忠表示，此次視察的重劃區，都已啟用40年以上，部分甚至超過50年，重劃區內農水路、排水溝年久失修損壞嚴重，農民出入耕作或運輸農作物困難重重，會車時更是險象環境，平時缺水灌溉，下雨則排水困難溢流淹水，農民生計嚴重受損，感謝副署長允諾協助修繕。

丁學忠說，農水路就是農民的生路，完善安全的農水路才能確保農民耕作效益、減少農作物運輸風險、保障農民生計。農民無論是直接向服務處反映，或是透過公所、各級民代陳情，他與張嘉郡委員都會立即向農水署等相關單位爭取經費，確保農民有安全道路與通暢排、給水路。

張嘉郡指出，雲林縣內農地重劃區大多在1991年以前就完成重劃，有很多農水路與排水溝渠損壞嚴重，幾乎失去功能，雨季即將來臨，她要求農水署除盡速協助地方提出修繕工程，也必須主動了解各地區農水路功能，確保農民耕作與出入安全。