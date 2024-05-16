台股今（16）日盤中高點攻上21,515點，刷歷史新紀錄，證交所今日指出，台灣資本市場憑藉優異基本面及充沛資金動能，展現強大競爭力及韌性，過去八年期間繳出亮眼成績，無論加權指數或上市公司市值漲幅均居亞洲之冠，並於全球主要市場名列前茅。

在落實普惠金融及商品創新發展方面也有目共睹，除開戶數占總人口逾半，及30歲以下年輕族群積極參與市場外，近來掀起熱潮的ETF，更在發行檔數、資產規模、受益人數與成交金額大幅增加，成長速度驚人。

在總統及行政團隊力挺，以及金管會政策指導下，台灣資本市場寫下八大亮點：

首先，截至5月16日，加權指數漲至21,304.26點、締造史上新里程碑，較2015年底上漲155.5％，近4年、2024年來分別上漲77.6％、18.8％，領先全球主要證券市場。上市公司市值顯著成長至67.8兆元，較2015年底大增近1.8倍，與2019年底相較增加86.2％，相對國際市場表現突出。

其次，台股2016年起陸續推出訊息面暫停交易、當沖降稅減半、逐筆交易、冷門股造市者等新制，帶動日均值從2015年922億元，大幅成長3.4倍至今年前四月4,031億元，為歷年新高。外資持股市值比重由2015年底38.55％，成長至2024年4月底42.65％，成交金額占比也從2015年28.4％成長至32.4％。

第三，為落實普惠金融，自2017年推出股票及ETF定期定額投資，2020年增加盤中零股交易，並積極進行金融教育及反詐騙宣導，鼓勵投資人建立正確投資觀念及風險意識，最新開戶數達1,277萬人，占總人口數54％，相較2015年約40％大幅成長。其中，20～30歲年輕族群開戶數占該年齡層更從2015年約25％，成長至約五成。

第四，致力商品創新發展，帶動ETF高速成長，至2024年第1季，台灣ETF資產規模在亞洲僅次於日本、中國，較2015年成長21.3倍，且優於全球成長3.3倍；台灣ETF發行檔數成長5.6倍，也較全球成長1.4倍高出許多。至2024年5月10日止，上市ETF檔數共159檔，資產規模約2.5兆元，受益人數則超過960萬人。

第五，為孵育新創獨角獸，證交所2021年推出臺灣創新板，結合一般板，完善新創企業多層次籌資管道。台股IPO家數也穩健成長，2023年申請上市家數為近10年新高，籌資金額更寫下歷史最高，較全球主要市場衰退為佳。

第六，打造新經濟產業聚落與新護國群山，證交所2023年除新增上市公司產業類別外，推出強化生技產業發展策略，並由指數公司發布新經濟指數，持續推動數位雲端、綠能環保及生技醫療三大產業成長。截至2024年4月底，上市新經濟市值突破1兆元，生技產業市值突破6,000億元。

第七，接軌國際永續揭露準則，提升台灣資本市場永續競爭力有成，在亞洲公司治理協會（ACGA）公布的CG WATCH成績逐年提升，2023年臺灣在12個亞洲國家排名第3，歷年來最佳，更在國際知名新興市場永續指數權重均名列前茅。

最後，引領企業創造永續價值，證交所與國發基金共同成立的台灣碳權交易所2023年12月推出國際碳權交易平台，為支持產業實現碳中和目標邁出重要一步，預計今年下半年推動國內減量額度交易平台。

展望未來，證交所將持續配合國家政策推展，發揮資本市場功能與促進經濟成長，提升市場運作效能與服務品質，發展多元金融商品，推動永續轉型，保護投資人權益，強化國際競爭力，並因應市場持續壯大，居高思危，以穩健的腳步，讓資本市場邁向下一個里程碑。