第35屆金曲獎入圍名單於今（16日）出爐，美聲歌手林俊逸入圍最佳台語男歌手獎，曾入圍第4屆金曲獎最佳新人獎的林俊逸，12歲參加台視《五燈獎》小朋友歌唱比賽成為第一位五度五關得主，其後陸續發行五張個人專輯，2012年於中視《超級模王大道》模仿費玉清奪得總冠軍，因此爆紅，林俊逸不只在歌唱方面令人驚艷，在主持、戲劇、舞台劇方面也充滿才華，多才多藝的林俊逸嗓音清亮高亢，台風穩健，但今天一聽到入圍金曲獎的他立馬爆哭到不行。

其實今天入圍金曲獎，林俊逸百感交集，因為他壓根忘記是今天公佈入圍名單，他人在外面的咖啡廳喝咖啡喝到一半，突然看到群組跳出來提醒今天要揭曉入圍名單，後來聽到好朋友曹雅雯唸出他的名字，林俊逸透露當時心情：「我自己在角落爆哭得像個瘋子一樣！畢竟上回入圍已經是三十幾年前的事，而在這張專輯之前，也已經九年沒有發片。」林俊逸覺得自己幾乎是音樂圈的邊緣人，好不容易有個機會能重新做音樂，回到錄音室做自己最熱愛也最熟悉的工作，林俊逸表示：「直到今天，還有點像做夢！」

他很謝謝金曲獎評審的肯定，同時也特別謝謝媽媽對他的所有包容，經紀公司媒體棧的賞識，亞神唱片的信任，以及幫他在《上好的一年》專輯中作詞作曲的嚴云農的細心，製作人王若涵的兩肋插刀。

雖然林俊逸理智上和嘴巴上都說做音樂不是為了獎項，但是做自己想做的音樂又能受到金曲入圍的肯定，對於唱了三十幾年的他還是有著極大的鼓勵，他當然會希望這次能夠得獎，不過還是會以平常心看待，因為跟他一起入圍的許富凱、翁立友、鄭平和蘇明淵的實力都很堅強，他表示很榮幸能與這幾位並列入圍。