退輔會主委馮世寬回憶錄近日出版，當中揭露，蔡英文總統在他建議下，曾表明「我不會用文人當部長」。馮今天受訪表示，當時是因雄三飛彈誤射事件，他認為文人部長可能會「驚慌」，但八年過去，時空轉變，現在他沒有意見。

馮世寬在新書《大鵬展翅：馮世寬回憶錄》中透露，在雄三誤射事件後，他曾向蔡總統報告，兩岸軍事只會日趨繁重，如果自己是一個文人部長，可能一時無法掌握全盤狀況，更不要說如何適當處置了。故他建議蔡英文，「文人部長是民主制度下的一個象徵，我們的國情現況實不相宜」；蔡英文則回應「我不會用文人當部長」。

馮世寬今受訪時進一步解釋，八年了，時空現在已經轉變，當時雄三誤射，他才上任不到三個月，但他馬上很鎮靜的處理，下台是另外一回事，但要把原因、改正的方法找出來，讓所有的國軍都以此作警惕，不可以犯重覆的錯誤。

馮世寬說，當時他把所有事情都向總統報告後，向總統坦誠表達心中建議，假設是文人部長，可能來不及處理此事，因為文人部長可能會驚慌，驚慌之下的決定都不是很正確。

馮世寬表示，他當初很鎮定地說，不准任何人打給海軍總部，讓海軍司令直接跟他報告，當時各方都想要資料，但應該給作業人員更多的時間、更冷靜的環境來找出原因。當初假如用文人部長，可能做不到這一點，至於現在，他沒有意見。

馮世寬回憶，他當初剛接國防部長時，面臨中共機艦擾台，他都能妥善處理，且沒有發生任何國安事件。他說，在艱困時期，應要冷靜、果斷的判斷，以做出正確的決定，這就是為什麼他會跟蔡英文說，假如是文人部長，可能會來不及。

至於當初接國防部長時，馮世寬曾告訴蔡英文「可是我沒有投票給妳」。馮世寬對此表示，蔡總統當初講，怎麼選了一個沒有投票給她的國防部長。當時他就覺得蔡英文不是官僚體系出來的人，讓他很放心，當然他也會很小心地應對。