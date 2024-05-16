趙小僑今（16）日出席侵襲性腦脊髓膜炎衛教記者會，她說2022年疫情嚴重時，才3個月大的女兒典典確診，趕緊送到醫院進加護病房，醫生卻告知必須抽「脊髓液」檢查是否有腦膜炎，加上當時醫院有管制，父母不能在身邊照顧，讓她和老公劉亮佐（斗哥）無助落淚。

趙小僑說當時典典其實也沒有到高燒，只是一餐奶喝不下、全身懶懶沒有力氣，「因為斗哥確診自己隔離在房間，全家人每天都快篩，典典就是篩到陽性才去醫院。」醫生表示典典有點脫水，擔心會併發腦膜炎，所以安排抽「脊髓液」，回想這一切，趙小僑仍心疼說：「寶寶不會講話，還會對你笑，不知道會那麼嚴重，光聽到抽脊髓液就起雞皮疙瘩，真的很心疼。」所幸確認沒有腦膜炎。

典典住加護病房3天、專責病房4天，趙小僑說女兒住院7天身體恢復很好，唯獨「加護病房症候群」嚴重，因為當時典典才剛可以睡過夜，不過加護病房成天燈都開著，寶寶分不出是白天黑夜，出院後作息大亂，「還有那時候在加護病房，哭的時候沒有人可以抱她。」

而她的好友賴薇如先前子宮外孕大出血，趙小僑說這件事發生很突然，也很疑惑為什麼都做人工生殖了還會子宮外孕，「我有寄營養品給她，做試管真的很辛苦，她心情也要平復，把身體照顧好。」她覺得女人生小孩真的很辛苦，還跟老公說下輩子換你生孩子，卻被一位朋友點醒說：「下輩子還要嫁給他嗎？」讓她哭笑不得。