聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）15日表示，喬治亞14日通過的「外國代理人法案」嚴重損害言論和結社自由。最新《境外影響透明度法案》規定，媒體、非政府組織和其他非營利組織若有超過20％資金來自境外，就必須登記為「追求外國勢力利益的組織」。

法案於14日通過後，喬治亞首都特比利西（Tbilisi）爆發群眾抗議活動，喬治亞反對派譴責該法案旨在鎮壓獨立媒體、公民社會、維權人士和政府批評者。

圖克主張，當局和立法者選擇無視維權人士和民間社會的警告，該法案極有可能威脅喬治亞的言論和結社自由。相關備案要求也可能對民權人士產生寒蟬效應，大幅限縮他們的活動範圍。他表示：「在重大公共問題上壓制不同聲音，只會使無法採取健全的立法和政策措施」。

圖克呼籲擱置該法，並敦促當局與媒體、民間組織和人權維護者進行對話。多位聯合國獨立人權專家同日也聲明譴責。專家表示：「令我們感到震驚的是，國會即使知道喬治亞大部分民眾明確反對，卻依然加速通過這項法律，甚至拒絕媒體和民間代表加入議事程序」。

專家警告，如果總統簽署了該法案，喬治亞將違背人權義務，尤其是結社自由。他們表示：「對喬治亞而言，這是朝著錯誤方向邁出的一步。民權人士、青年與和平抗議者並非國家的敵人」。

獨立人權專家不屬於聯合國職員，聯合國也不對其支薪，獨立於任何政府或組織，以個人身分為聯合國服務。